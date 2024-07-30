Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 15:56

В Одессе переименовали улицу Герцена, увековечив память родственников чиновницы

В Одессе улицу Герцена переименуют в честь матери замглавы депкульта Резниковой

В украинских СМИ не утихают обсуждения масштабного переименования улиц в Одессе. Недавно внимание местных журналистов приковала улица Герцена, название которой теперь будет связано с матерью заместителя главы департамента культуры местной военной администрации Ярославы Резниковой — публицистом и поэтессой Галины Могильницкой.

При этом память о друге их семьи — диссиденте Нине Строкатовой-Караванской (Строкаты), соучредителе Украинской Хельсинской группы — была увековечена при переименовании улицы Бунина. Сообщается, что отец Резниковой, поэт Олекса Резников, дружил с правозащитницей.

К слову, говоря о причинах переименования улицы писателя Михаила Жванецкого, Резникова отмечала, что в феврале 2019 года сатирик получил от российского лидера Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

На Украине назвали улицу в честь нациста, который получил награду из рук Гитлера
На Украине назвали улицу в честь нациста, который получил награду из рук Гитлера

Напомним, власти Одессы ранее распорядились сменить названия 84 улиц, бульваров и проспектов. В этом списке есть и места, связанные с уроженцами города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stadia98

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров