В украинских СМИ не утихают обсуждения масштабного переименования улиц в Одессе. Недавно внимание местных журналистов приковала улица Герцена, название которой теперь будет связано с матерью заместителя главы департамента культуры местной военной администрации Ярославы Резниковой — публицистом и поэтессой Галины Могильницкой.

При этом память о друге их семьи — диссиденте Нине Строкатовой-Караванской (Строкаты), соучредителе Украинской Хельсинской группы — была увековечена при переименовании улицы Бунина. Сообщается, что отец Резниковой, поэт Олекса Резников, дружил с правозащитницей.

К слову, говоря о причинах переименования улицы писателя Михаила Жванецкого, Резникова отмечала, что в феврале 2019 года сатирик получил от российского лидера Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.