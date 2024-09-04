В Приднестровье будут штрафовать за использование названия республики времён нацистской оккупации

Парламент Приднестровья запретил использование топонима Транснистрия, который использовался в отношении региона в период нацистской оккупации, а ныне — некоторыми молдавскими политиками. Закон приняли сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

Документ приравнивает название к фашистской символике, и теперь за его использование предусматривался штраф или арест на 15 суток. В годы Великой Отечественной гитлеровские власти отнесли к Транснистрии территории Молдавии, в том числе левобережье Днестра, а также части Одесской области.