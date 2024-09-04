В Приднестровье будут штрафовать за использование названия республики времён нацистской оккупации
В Приднестровье законодательно запретили называть регион Транснистрией
Улица в Приднестровье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martyn Jandula
Парламент Приднестровья запретил использование топонима Транснистрия, который использовался в отношении региона в период нацистской оккупации, а ныне — некоторыми молдавскими политиками. Закон приняли сразу в двух чтениях, сообщает пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского.
«Президентская инициатива о недопустимости использования термина «Транснистрия» <...> принята единогласно», — сказано в сообщении.
Документ приравнивает название к фашистской символике, и теперь за его использование предусматривался штраф или арест на 15 суток. В годы Великой Отечественной гитлеровские власти отнесли к Транснистрии территории Молдавии, в том числе левобережье Днестра, а также части Одесской области.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший президент Молдавии Игорь Додон уличили свою преемницу Майю Санду в подготовке к войне. В начале года власти Приднестровья обратились к России за помощью в избавлении республики от экономической блокады Молдавии. В МИД РФ заявили, что Украина продвигает в регионе силовые нарративы, что осложняет поиск путей для мирного урегулирования многолетнего конфликта Кишинёва и Тирасполя.