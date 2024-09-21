В Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «12 стульев» 21 сентября, 16:43 В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Обложка © Telegram / Деколонизация на Украине

В Харькове демонтировали скульптуры героев легендарного романа «Двенадцать стульев» написанного советскими писателями Ильёй Ильфом и Евгением Петровым, которые родились в Одессе. Сейчас на этом месте только пустые постаменты.

В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Фото © Telegram / Деколонизация на Украине

Статуи Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной находились на улице Ярослава Мудрого. Местные власти официально никак не комментировали «пропажу» памятника. Однако по данным украинских СМИ, демонтаж произведён в рамках «декоммунизации» страны.

Напомним, ранее военная администрация Одесской области приняла решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, установленного в центре города. Её глава Олег Кипер сообщил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано.

Авторы Татьяна Миссуми