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В Харькове снесли памятник героям романа Ильфа и Петрова «12 стульев»

21 сентября, 16:43
В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Обложка © Telegram / Деколонизация на Украине

В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Обложка © Telegram / Деколонизация на Украине

В Харькове демонтировали скульптуры героев легендарного романа «Двенадцать стульев» написанного советскими писателями Ильёй Ильфом и Евгением Петровым, которые родились в Одессе. Сейчас на этом месте только пустые постаменты.

В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Фото © Telegram / Деколонизация на Украине

В Харькове убрали персонажей романа «12 стульев». Фото © Telegram / Деколонизация на Украине

Статуи Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной находились на улице Ярослава Мудрого. Местные власти официально никак не комментировали «пропажу» памятника. Однако по данным украинских СМИ, демонтаж произведён в рамках «декоммунизации» страны.

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Напомним, ранее военная администрация Одесской области приняла решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, установленного в центре города. Её глава Олег Кипер сообщил, что распоряжение о сносе памятника уже подписано.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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