Военнослужащие Вооружённых сил Украины прострелили голову памятнику Ленину, который находится в Судже Курской области. Об этом со ссылкой на одного из "всушников" рассказали корреспонденты украинского телеканала "Общественное".

"Вон Ленину голову прострелили", — сообщил военный.

Стоит отметить, что эту новость ранее также прокомментировал политолог Сергей Марков и опубликовал фотографии с места событий. По его словам, украинцы вообще сбили этот памятник.

Место, где стоял памятник Ленину в Судже. Фото © Telegram / Логика Маркова

"И не то, что мы так за Ленина, нет. Но не их грязными фашистскими лапами предателей снимать памятники в наших городах. Ответят эти гады за своё предательства", — написал Марков под снимком.