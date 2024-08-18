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18 августа, 04:18

Прострелили голову: Появилось фото памятника Ленина в Судже, который снесли бойцы ВСУ

"Общественное": В Судже военные ВСУ прострелили голову памятнику Ленину

Военнослужащие Вооружённых сил Украины прострелили голову памятнику Ленину, который находится в Судже Курской области. Об этом со ссылкой на одного из "всушников" рассказали корреспонденты украинского телеканала "Общественное".

"Вон Ленину голову прострелили", — сообщил военный.

Стоит отметить, что эту новость ранее также прокомментировал политолог Сергей Марков и опубликовал фотографии с места событий. По его словам, украинцы вообще сбили этот памятник.

Место, где стоял памятник Ленину в Судже. Фото © Telegram / Логика Маркова

Место, где стоял памятник Ленину в Судже. Фото © Telegram / Логика Маркова

"И не то, что мы так за Ленина, нет. Но не их грязными фашистскими лапами предателей снимать памятники в наших городах. Ответят эти гады за своё предательства", — написал Марков под снимком.

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Обложка ©

Pixabay / Admiral_Lebioda

Алексей Соловьёв
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