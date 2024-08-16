В Киеве неизвестные "угнали" БМП с постамента в парке воинам-афганцам В Киеве вандалы разграбили памятник воинам-афганцам в Голосеевском парке 16 августа, 16:06 В Киеве забрали БМП с монумента в парке. Обложка © Telegram / Политика страны

В Киеве неизвестные украли БМП, установленный на каменном постаменте в Голосеевском парке воинам-афганцам. Техника простояла как часть монумента 11 лет. Об этом сообщает издание "Страна".

Памятник с БМП в Киеве до разграбления. Фото © wikimapia.org

Официально власти не давали никаких комментариев. По словам очевидцев, сначала многие подумали, что речь идёт о восстановительных работах, ради которых технику временно отбуксировали. Но эта информация не подтвердилась. Сейчас украинские пользователи шутят в Сети, что БМП отправится прямиком на фронт — латать дыры в вопросах дефицита вооружения у ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения во время Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку. Монумент был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

Авторы Татьяна Миссуми