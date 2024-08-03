Поменяли только голову: Каменного Ленина превратили в Тараса Шевченко на Украине

Памятник революционеру Владимиру Ленину в селе Котлярка Житомирской области Украины изменился до неузнаваемости. Местные власти приделали статуе голову поэта Тараса Шевченко, объяснив свой поступок требованиями закона о декоммунизации, сообщило издание "Страна.ua".

По данным СМИ Незалежной, изначально памятник большевику планировалось снести. А чтобы постамент не простаивал, там собирались увековечить в камне украинского писателя. Однако бюджета на такую "ротацию" маленькому селу не хватило, поэтому было принято решение ограничиться лишь заменой верхней части статуи.