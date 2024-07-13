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13 июля, 14:12

В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику Брандысу

Памятник Анатолию Брандысу в Днепропетровске, разрисованный вандалами. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Памятник Анатолию Брандысу в Днепропетровске, разрисованный вандалами. Обложка © Telegram / "Политика страны"

В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику, участнику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу. Вандалы прозвали дважды Героя СССР и уроженца города "зрадником" и "оккупантом".

Обе надписи уже заклеили скотчем. Около постамента стоят цветы.

В Киеве снесут памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку
В Киеве снесут памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Он назвал оба монумента неотъемлемыми частями истории города. Кроме того, скульптура, посвящённая великому русскому поэту, изначально установлена на деньги местных жителей.

Матвей Константинов
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