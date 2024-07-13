В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику Брандысу

В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику, участнику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу. Вандалы прозвали дважды Героя СССР и уроженца города "зрадником" и "оккупантом".

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Он назвал оба монумента неотъемлемыми частями истории города. Кроме того, скульптура, посвящённая великому русскому поэту, изначально установлена на деньги местных жителей.