В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику Брандысу
Памятник Анатолию Брандысу в Днепропетровске, разрисованный вандалами. Обложка © Telegram / "Политика страны"
В Днепропетровске неизвестные разрисовали памятник советскому лётчику, участнику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу. Вандалы прозвали дважды Героя СССР и уроженца города "зрадником" и "оккупантом".
Обе надписи уже заклеили скотчем. Около постамента стоят цветы.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против сноса памятников российскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову. Он назвал оба монумента неотъемлемыми частями истории города. Кроме того, скульптура, посвящённая великому русскому поэту, изначально установлена на деньги местных жителей.