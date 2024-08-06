Вандалы осквернили памятник жертвам нацистов в Варшаве

В Варшаве вандалы осквернили мемориал жертвам массового убийства нацистами жителей района Воля в августе 1944 года. Об инциденте доложил глава районной администрации Кшиштоф Стшалковский в своих соцсетях. Буквально накануне в городе прошёл марш памяти по случаю 80-й годовщины массового убийства жителей Воли.

"Так сегодня ночью вандалы обошлись с одним из мемориалов, посвящённым Вольской резне", — написал он.

Трагедия в Воле случилась 5 августа 1944 года в рамках Варшавского восстания. Там подразделения СС уничтожали всё местное население. Истреблено было около 50 тысяч человек.