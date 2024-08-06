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6 августа, 13:16

Вандалы осквернили памятник жертвам нацистов в Варшаве

Осквернённый памятник в Варшаве. Обложка © Х / Krzysztof Strzałkowski

Осквернённый памятник в Варшаве. Обложка © Х / Krzysztof Strzałkowski

В Варшаве вандалы осквернили мемориал жертвам массового убийства нацистами жителей района Воля в августе 1944 года. Об инциденте доложил глава районной администрации Кшиштоф Стшалковский в своих соцсетях. Буквально накануне в городе прошёл марш памяти по случаю 80-й годовщины массового убийства жителей Воли.

"Так сегодня ночью вандалы обошлись с одним из мемориалов, посвящённым Вольской резне", — написал он.

Трагедия в Воле случилась 5 августа 1944 года в рамках Варшавского восстания. Там подразделения СС уничтожали всё местное население. Истреблено было около 50 тысяч человек.

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Напомним, что в Хельсинки в День Победы преступники осквернили братскую могилу советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Как заявили в посольстве России в Финляндии, неизвестные облили памятник красной краской.

Николай Рюмин
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