Life.ru снял посольство Чехии в Москве после атаки вандалов с красной краской

Неизвестные вандалы залили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места происшествия.

Под вандальную атаку попала ограда у входа и турникет. На данный момент рабочие ликвидируют последствия. Росгвардия устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее Life.ru рассказывал, что вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Мужчина ночью подошёл к крыльцу, на котором висели флаги, и залил их краской из шприца.