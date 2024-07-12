Life.ru снял посольство Чехии в Москве после атаки вандалов с красной краской
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве
Неизвестные вандалы залили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места происшествия.
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Видео © Life.ru
Под вандальную атаку попала ограда у входа и турникет. На данный момент рабочие ликвидируют последствия. Росгвардия устанавливает все обстоятельства инцидента.
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru
Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru рассказывал, что вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Мужчина ночью подошёл к крыльцу, на котором висели флаги, и залил их краской из шприца.
Life.ru