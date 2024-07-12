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12 июля, 10:17

Life.ru снял посольство Чехии в Москве после атаки вандалов с красной краской

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве

Неизвестные вандалы залили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места происшествия.

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Видео © Life.ru

Под вандальную атаку попала ограда у входа и турникет. На данный момент рабочие ликвидируют последствия. Росгвардия устанавливает все обстоятельства инцидента.

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Неизвестные вандалы облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве. Фото © Life.ru

Два украинца облили краской памятный крест Бандере в Киеве
Два украинца облили краской памятный крест Бандере в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, что вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Мужчина ночью подошёл к крыльцу, на котором висели флаги, и залил их краской из шприца.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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