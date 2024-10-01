Невзоров* со сцены назвал Петербург «осквернённым» и выкрикнул лозунг нацистов 1 октября, 09:48 Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / АР

Журналист Александр Невзоров* назвал Санкт-Петербург «навсегда осквернённым местом», а русский язык — вымирающим. Также он радостно проскандировал нацистский лозунг «Слава Украине!»*** и похвастался, что украинский паспорт для него сродни «ордену». Всё это он выдал на своём концерте в США. Mash публикует отрывок его выступления.

Александр Невзоров* высказался об Украине. Видео © Telegram / Mash

Сейчас Невзоров* пытается заработать на жизнь концертами в США и Канаде. На днях он собрал небольшое число зрителей в русскоязычном театре в Нью-Йорке. Большинство — присутствующих — украинцы. Зал на 1300 человек едва набрал 900. Хотя посетителям строго запретили снимать, эпизоды речей беглого иноагента попали в Сеть.

Понимая, что основная масса зрителей — выходцы с Украины, Невзоров* начал активно отрабатывать удобную для них повестку. Он оскорбил Россию, выругался в адрес родного Петербурга и поблагодарил Киев за украинский паспорт, сравнив его с наградой. Когда из зала кто-то спросил, а почему концерт он даёт на русском языке, Невзоров* залебезил, что это временно, ведь великий и могучий скоро «отойдёт в область мифов».

Напомним, также в начале июля журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию** признали экстремистским объединением и запретили их деятельность в России. Тогда же было обращено в доход государства имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-технопроект — Новые ресурсы».

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов и признан запрещённым в РФ экстремистским объединением. ** Признана запрещённым в РФ экстремистским объединением. *** Входит в перечень атрибутики запрещённых в России экстремистских организаций.

Авторы Татьяна Миссуми