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2 июля, 15:01

Невзорова* и его супругу признали экстремистским объединением

Невзоров* с супругой Лидией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova

Невзоров* с супругой Лидией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova

Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию** признали экстремистским объединением и запретили их деятельность в России. Соответствующее решение вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга.

"Запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы**, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — цитирует решение суда глава объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Также обращено в доход государства имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-технопроект — Новые ресурсы".

Напомним, в апреле 2022 года Невзоров* был объявлен иноагентом. Кроме того, в прошлом году Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии. Также ему на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. После начала спецоперации Невзоров* покинул РФ, а в июне того же года вместе с супругой принял гражданство Украины.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов и признан запрещённым в РФ экстремистским объединением.

** Признана запрещённым в РФ экстремистским объединением

Наталья Исакова
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