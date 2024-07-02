Невзорова* и его супругу признали экстремистским объединением
Невзоров* с супругой Лидией. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lydianevzorova
Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию** признали экстремистским объединением и запретили их деятельность в России. Соответствующее решение вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга.
"Запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы**, в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — цитирует решение суда глава объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
Также обращено в доход государства имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-технопроект — Новые ресурсы".
Напомним, в апреле 2022 года Невзоров* был объявлен иноагентом. Кроме того, в прошлом году Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии. Также ему на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. После начала спецоперации Невзоров* покинул РФ, а в июне того же года вместе с супругой принял гражданство Украины.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов и признан запрещённым в РФ экстремистским объединением.
** Признана запрещённым в РФ экстремистским объединением