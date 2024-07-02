Невзорова* и его супругу признали экстремистским объединением

Напомним, в апреле 2022 года Невзоров* был объявлен иноагентом. Кроме того, в прошлом году Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии. Также ему на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. После начала спецоперации Невзоров* покинул РФ, а в июне того же года вместе с супругой принял гражданство Украины.