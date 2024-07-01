Украинского журналиста Гордона* в России заочно приговорили к 14 годам

2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение фейков о Вооружённых силах РФ.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону* наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима", — зачитал приговор судья.

Также журналисту запретили администрировать интернет-ресурсы на срок до трёх лет. Приговор вступит в силу после задержания Гордона* на территории РФ или экстрадиции в РФ.

Напомним, против одиозного журналиста было возбуждено сразу несколько уголовных дел: по статьям о призывах к террористической деятельности, о распространении фейков о ВС РФ, о возбуждении ненависти или вражды, о призывах к развязыванию агрессивной войны. Как уточнило гособвинение, дело против Гордона* было возбуждено в том числе из-за призывов убить высшее руководство РФ и Белоруссии.