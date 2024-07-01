Прокурор потребовал заочно приговорить журналиста Гордона* к 14 годам колонии

Прокуратура требует приговорить украинского журналиста Дмитрий Гордона* к 14 годам лишения свободы. Об этом гособвинитель заявила в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда, где в эти минуты проходит заочный процесс над одиозным журналистом.

"Прошу суд назначить Гордону* наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным", — сказала она.

По её словам, дело против Гордона* возбуждено в том числе из-за призывов убить президента России Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко. Кроме того, он требовал развязывания гражданской войны и военной интервенции США против РФ с использованием ядерного оружия.

Как сообщала Генпрокуратура, против журналиста возбуждено дело по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

Ранее в Донецкой Народной Республике заочно предъявили обвинение в наёмничестве 28-летнему гражданину Финляндии Топи Хухтале. Он руководил скандинавским взводом Team Wiking, принимавшим участие в боевых действия против России.