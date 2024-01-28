МВД РФ вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*
Украинский журналист Дмитрий Гордон*. Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина
Сотрудники российских правоохранительных органов вновь разыскивают украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Соответствующая информация была размещена в базе розыска МВД России.
"Гордон* Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен", — гласят сведения из базы.
По информации телеграм-канала SHOT, против журналиста возбуждено новое уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.
В начале 2022 года Лайф писал, что Следственный комитет РФ завёл дело на Гордона* за призывы к нападению на Россию. Тогда после возбуждения дела МВД России объявило украинца в розыск, а 22 июля того же года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста.
* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.