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28 января, 19:42

МВД РФ вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона*

Украинский журналист Дмитрий Гордон*. Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина

Украинский журналист Дмитрий Гордон*. Обложка © ТАСС / Яковлева Ирина

Сотрудники российских правоохранительных органов вновь разыскивают украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Соответствующая информация была размещена в базе розыска МВД России.

"Гордон* Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен", — гласят сведения из базы.

По информации телеграм-канала SHOT, против журналиста возбуждено новое уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Мосгорсуд не стал отменять заочный арест украинского журналиста Гордона
Мосгорсуд не стал отменять заочный арест украинского журналиста Гордона

В начале 2022 года Лайф писал, что Следственный комитет РФ завёл дело на Гордона* за призывы к нападению на Россию. Тогда после возбуждения дела МВД России объявило украинца в розыск, а 22 июля того же года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста.

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Алексей Соловьёв
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