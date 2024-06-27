Россия объявила охоту на командира скандинавского взвода ВСУ
В ДНР заочно обвинили в наёмничестве командира Team Wiking финна Хухталу
Топи Хухтала. Фото © X / Topi Huhtala
Власти ДНР заочно предъявили обвинение в наёмничестве 28-летнему гражданину Финляндии Топи Хухтале, который руководил скандинавским взводом Team Wiking. Об этом сказано на сайте Прокуратуры Донецкой Народной Республики.
По данным следствия, с марта 2022-го по май 2024-го наёмник принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве иностранного легионера. С мая 2022-го он взял под своё командование скандинавский взвод Team Wiking, входящий в состав интернационального легиона ВСУ.
Гонорар Хухталы за его помощь ВСУ превысил сумму в два миллиона рублей. Он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Уголовное дело против наёмника направили в Верховный суд ДНР.
А вот другому наёмнику, попавшему в ряды Вооружённых сил Украины, повезло куда меньше. Карденас Монтилла не имел боевого опыта, но приехал, поскольку украинское командование пообещало ему полный курс молодого бойца. Подготовка продлилась всего несколько дней, после чего колумбийца бросили в самое пекло, где погибло 9 его товарищей, а сам он оказался в плену.