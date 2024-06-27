Россия объявила охоту на командира скандинавского взвода ВСУ

Власти ДНР заочно предъявили обвинение в наёмничестве 28-летнему гражданину Финляндии Топи Хухтале, который руководил скандинавским взводом Team Wiking. Об этом сказано на сайте Прокуратуры Донецкой Народной Республики.

По данным следствия, с марта 2022-го по май 2024-го наёмник принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве иностранного легионера. С мая 2022-го он взял под своё командование скандинавский взвод Team Wiking, входящий в состав интернационального легиона ВСУ.

Гонорар Хухталы за его помощь ВСУ превысил сумму в два миллиона рублей. Он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Уголовное дело против наёмника направили в Верховный суд ДНР.