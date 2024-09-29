Вокалисту «Порнофильмов» Котлярову* грозит дело по статье о дискредитации ВС РФ

Вокалист российской рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о публичной дискредитации Вооружённых сил РФ. В этом случае музыканту будет грозить тюремный срок, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.

Основанием для возбуждения дела по части 1 статьи 280.3 УК РФ является привлечение правонарушителя к административной ответственности по аналогичной статье в КоАП дважды за год. В первый раз Котлярова* оштрафовали за дискредитацию армии 13 июня, а второй — 27 сентября.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела, вокалисту группы «Порнофильмы» грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — поделились с агентством.

Напомним, что Котляров* был признан иностранным агентом в сентябре прошлого года. Члену группы вменяют открытую поддержку киевского режима, сотрудничество с террористическими организациями и публикацию ложных сведений об СВО. Также вокалист неоднократно обвинял ВС РФ в военных преступлениях, за что и был дважды оштрафован.