Солиста «Порнофильмов» Котлярова* оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд столицы приговорил вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского суда Москвы Котляров В. А.* признан виновным в совершении административного правонарушения о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, разместив в интернете в открытом доступе информационный пост тематического антивоенного содержания, публично выражал негативное отношение к проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

Котлярову* пришлось отвечать по закону за публикацию видео в телеграм-канале группы «Порнофильмы», где он обвинял военнослужащих ВС РФ в совершении военных преступлений. Сам музыкант не явился на заседание суда.

Напомним, что в минувшем июне Котлярову* уже выписывали штраф на аналогичную сумму за дискредитацию российской армии. Лишнего певец наговорил в одном из своих интервью, которое дал летом 2023 года. Тогда его адвокат говорил, что музыкант всего лишь озвучивал своё мнение в разговоре с прессой и не может быть признан виновным, так как ролик распространял не он.