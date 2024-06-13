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13 июня, 09:22

Солиста "Порнофильмов" Котлярова* оштрафовали на 50 тыс. за дискредитацию ВС РФ

Владимир Котляров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pfvolodya

Владимир Котляров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pfvolodya

Солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Такое решение в четверг, 13 июня, принял Тверской районный суд Москвы.

"Котляров Владимир Андреевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации", — отметили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Провокационные заявления артист сделал во время одного из интервью летом 2023 года. Адвокат Котлярова* подчёркивал, что тот лишь высказал своё мнение журналистам и не может быть признан виновным, ведь видео распространял не он.

Напомним, Котляров* вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, покинули РФ после начала специальной военной операции (СВО). Сначала пара жила в Турции, а затем переехала в Грузию, в Тбилиси.

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Ранее Life.ru писал, что экспертно-криминалистический центр МВД провёл лингвистическое исследование высказываний Котлярова* во время того самого интервью и выявил признаки дискредитации ВС РФ. Проверка проводилась по сигналу депутата-единоросса Андрея Альшевских.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Никита Осипов
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