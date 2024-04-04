Эксперты МВД нашли признаки дискредитации армии в словах лидера группы "Порнофильмы"

Экспертно-криминалистический центр МВД провёл лингвистическое исследование высказываний фронтмена группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* во время одного из интервью на YouTube и выявил признаки дискредитации Российской армии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 4 апреля, депутат-единоросс Андрей Альшевских, по сигналу которого и была проведена проверка.

"Либералов" корёжит от ненависти к России. Даже покинув страну, они не могут успокоиться. Лают как моськи. Опускаются до оскорблений. Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово", — написал парламентарий, выложив результаты экспертизы.

Если в отношении лидера группы возбудят дело о дискредитации Вооружённых сил России — ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что Котляров покинул Россию в феврале 2022 года в знак протеста против проведения специальной военной операции.

Ранее Life.ru писал, что группу Shortparis потребовали проверить и наказать за дискредитацию Российской армии. Поводом для проверки послужили резкие высказывания солиста коллектива Николая Комягина против проведения специальной военной операции. Известно, что после её начала он организовал несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге, после чего получил наказание в виде штрафа.