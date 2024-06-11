Экс-адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 года колонии за фейки о Российской армии.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 4 года", — сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Напомним, 14 февраля суд заочно арестовал Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Его разыскивают из-за интервью, где экс-адвокат публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о якобы причастности Российской армии к убийствам мирного населения в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды.