ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 10:48

Экс-адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

Илья Новиков. Обложка © Елена Афонина

Илья Новиков. Обложка © Елена Афонина

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 года колонии за фейки о Российской армии.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на 4 года", — сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене
Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене

Напомним, 14 февраля суд заочно арестовал Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Его разыскивают из-за интервью, где экс-адвокат публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о якобы причастности Российской армии к убийствам мирного населения в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров