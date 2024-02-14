Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Новикова* по статье о фейках о ВС РФ

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова* Ильи Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

Срок ареста (два месяца) будет исчисляться с момента экстрадиции или депортации Новикова* в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Новиков* дал интервью, где публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о якобы причастности Российской армии к убийствам мирного населения в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям власти РФ.