Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Новикова* по статье о фейках о ВС РФ
Илья Новиков*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова* по статье о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова* Ильи Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)", — говорится в сообщении.
Срок ареста (два месяца) будет исчисляться с момента экстрадиции или депортации Новикова* в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, Новиков* дал интервью, где публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о якобы причастности Российской армии к убийствам мирного населения в Буче. Экспертиза установила, что в высказываниях бывшего адвоката есть мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям власти РФ.
Напомним, Илья Новиков* покинул Россию и занял ярую проукраинскую позицию. С начала СВО он систематически дискредитирует ВС РФ. В ноябре 2022 года его включили в реестр иностранных агентов. В конце 2022 года МВД объявило его в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ. В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса адвоката.
* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.