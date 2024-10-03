Вандалы вырвали деревья и осквернили аллею памяти Жириновского в Воронеже
Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже. Как сообщает местное издание «Новости Воронежа» со ссылкой на представителей партии, злоумышленники вырвали и сломали около 20 клёнов в Московском сквере.
«Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛДПР. В полицию уже поступило заявление», — говорится в сообщении.
Последствия погрома на аллее памяти Жириновского в Воронеже. Видео © Telegram / Mash
Инцидент подтвердил замкоординатора регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев. На странице во «ВКонтакте» он отметил, что виновные должны понести справедливое наказание. Аллея памяти Жириновского была открыта в 2022 году.
Напомним, глава и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, церемония прошла с воинскими почестями.
Кадр видео Telegram / Mash