Вандалы вырвали деревья и осквернили аллею памяти Жириновского в Воронеже

Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже. Как сообщает местное издание «Новости Воронежа» со ссылкой на представителей партии, злоумышленники вырвали и сломали около 20 клёнов в Московском сквере.

«Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛДПР. В полицию уже поступило заявление», — говорится в сообщении.

Последствия погрома на аллее памяти Жириновского в Воронеже. Видео © Telegram / Mash