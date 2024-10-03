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3 октября, 01:57

Вандалы вырвали деревья и осквернили аллею памяти Жириновского в Воронеже

Группа вандалов разрушила аллею памяти лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Воронеже. Как сообщает местное издание «Новости Воронежа» со ссылкой на представителей партии, злоумышленники вырвали и сломали около 20 клёнов в Московском сквере.

«Помимо этого, была осквернена памятная табличка с именем создателя ЛДПР. В полицию уже поступило заявление», — говорится в сообщении.

Последствия погрома на аллее памяти Жириновского в Воронеже. Видео © Telegram / Mash

Инцидент подтвердил замкоординатора регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев. На странице во «ВКонтакте» он отметил, что виновные должны понести справедливое наказание. Аллея памяти Жириновского была открыта в 2022 году.

Сквер имени Жириновского появится в одном из российских городов
Сквер имени Жириновского появится в одном из российских городов

Напомним, глава и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, церемония прошла с воинскими почестями.

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Кадр видео Telegram / Mash

Анатолий Цейко
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