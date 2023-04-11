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11 апреля, 09:29

Сквер имени Жириновского появится в одном из российских городов

В Оренбурге появится сквер имени Жириновского

В Оренбурге появится сквер имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на мэрию города.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по присвоению названий улицам и остановкам и установлению мемориальных досок. Имя политика будет носить сквер на пересечении улиц Новой и Терешковой. До этого он был безымянным.

Будущий сквер имени Жириновского на карте Оренбурга. Фото © ЕАН

Будущий сквер имени Жириновского на карте Оренбурга. Фото © ЕАН

Путин прислал корзину алых роз к могиле Жириновского в годовщину его смерти

Путин прислал корзину алых роз к могиле Жириновского в годовщину его смерти

В администрации сообщили, что с такой инициативой выступили представители регионального отделения ЛДПР и горожане. Идею поддержал глава Оренбурга Сергей Салмин.

Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище. 6 апреля 2023 года на его могиле открыли памятник.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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