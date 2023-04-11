Сквер имени Жириновского появится в одном из российских городов
В Оренбурге появится сквер имени Жириновского
В Оренбурге появится сквер имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на мэрию города.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по присвоению названий улицам и остановкам и установлению мемориальных досок. Имя политика будет носить сквер на пересечении улиц Новой и Терешковой. До этого он был безымянным.
Будущий сквер имени Жириновского на карте Оренбурга. Фото © ЕАН
В администрации сообщили, что с такой инициативой выступили представители регионального отделения ЛДПР и горожане. Идею поддержал глава Оренбурга Сергей Салмин.
Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище. 6 апреля 2023 года на его могиле открыли памятник.
ТАСС / Валерий Шарифулин