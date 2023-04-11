Сквер имени Жириновского появится в одном из российских городов

В Оренбурге появится сквер имени Владимира Жириновского. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на мэрию города.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по присвоению названий улицам и остановкам и установлению мемориальных досок. Имя политика будет носить сквер на пересечении улиц Новой и Терешковой. До этого он был безымянным.