Путин прислал корзину алых роз к могиле Жириновского в годовщину его смерти

Президент России Владимир Путин прислал большую корзину алых роз с лентой к могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского в годовщину его смерти.

Цветы от политических деятелей возле памятника Жириновскому. Видео © LIFE

Цветы установили перед памятником политику на Новодевичьем кладбище. Рядом стоит корзинка поменьше с красными розами и гвоздиками от заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Немного дальше установили плетёнки с цветами от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и главы Минтранса Виталия Савельева.

Место вокруг памятника Жириновскому покрыто еловым лапником. Сюда могут принести цветы все желающие почтить память политика. Сейчас памятник и пространство вокруг него усыпано красными гвоздиками и розами.