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6 апреля, 10:36

Путин прислал корзину алых роз к могиле Жириновского в годовщину его смерти

Президент России Владимир Путин прислал большую корзину алых роз с лентой к могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского в годовщину его смерти.

Цветы от политических деятелей возле памятника Жириновскому. Видео © LIFE

Цветы установили перед памятником политику на Новодевичьем кладбище. Рядом стоит корзинка поменьше с красными розами и гвоздиками от заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Немного дальше установили плетёнки с цветами от министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и главы Минтранса Виталия Савельева.

Место вокруг памятника Жириновскому покрыто еловым лапником. Сюда могут принести цветы все желающие почтить память политика. Сейчас памятник и пространство вокруг него усыпано красными гвоздиками и розами.

Ранее Путин назвал Жириновского талантливым, неординарным человеком в день памяти политика. По словам президента РФ, политик твёрдо защищал суверенитет и достоинство России.

Памятник Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище

Памятник Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище

Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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