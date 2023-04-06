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6 апреля, 06:46

Путин назвал Жириновского талантливым, неординарным человеком в день памяти политика

Путин: Жириновский твёрдо защищал суверенитет и достоинство России

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом, ярким оратором и полемистом. При жизни он стал настоящим лидером политической партии, которой посвятил многие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, которую направил участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти Жириновского.

"Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

По словам Путина, знания, опыт, организаторские способности Жириновского полностью были востребованы в парламентской законотворческой деятельности. Он искренне стремился внести свой вклад в решение важных задач, которые стояли перед Россией. Вместе с тем, продолжил президент, Жириновский даже в самых острых дискуссиях на международных площадках твёрдо защищал суверенитет и достоинство нашей страны, ставил во главу угла интересы Отечества.

Памятник Жириновскому высотой почти три метра откроют на Новодевичьем кладбище

Памятник Жириновскому высотой почти три метра откроют на Новодевичьем кладбище

Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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