Путин назвал Жириновского талантливым, неординарным человеком в день памяти политика

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом, ярким оратором и полемистом. При жизни он стал настоящим лидером политической партии, которой посвятил многие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, которую направил участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти Жириновского.

"Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля в телеграм-канале.