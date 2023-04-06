Путин назвал Жириновского талантливым, неординарным человеком в день памяти политика
Путин: Жириновский твёрдо защищал суверенитет и достоинство России
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом, ярким оратором и полемистом. При жизни он стал настоящим лидером политической партии, которой посвятил многие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, которую направил участникам мемориальных мероприятий, посвящённых памяти Жириновского.
"Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни", — приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
По словам Путина, знания, опыт, организаторские способности Жириновского полностью были востребованы в парламентской законотворческой деятельности. Он искренне стремился внести свой вклад в решение важных задач, которые стояли перед Россией. Вместе с тем, продолжил президент, Жириновский даже в самых острых дискуссиях на международных площадках твёрдо защищал суверенитет и достоинство нашей страны, ставил во главу угла интересы Отечества.
Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.