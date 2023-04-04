Памятник Жириновскому высотой почти три метра откроют на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве", — сообщает пресс-служба партии.

Скульптура представляет собой фигуру политика в полный рост, на гранитном основании будет написана его цитата, которая до официального открытия держится в секрете. Автор изваяния — народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

"Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно", — сказал Ковальчук.