Памятник Жириновскому высотой почти три метра откроют на Новодевичьем кладбище
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве
На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве", — сообщает пресс-служба партии.
Скульптура представляет собой фигуру политика в полный рост, на гранитном основании будет написана его цитата, которая до официального открытия держится в секрете. Автор изваяния — народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
"Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно", — сказал Ковальчук.
Скульптор добавил, что высота памятника — 2,75 метра, а на его основание нанесена одна из самых известных цитат Жириновского, "фактически его политическое завещание".
Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.
ТАСС / EPA