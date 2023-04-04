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4 апреля, 06:41

Памятник Жириновскому высотой почти три метра откроют на Новодевичьем кладбище

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве

На Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве", — сообщает пресс-служба партии.

Скульптура представляет собой фигуру политика в полный рост, на гранитном основании будет написана его цитата, которая до официального открытия держится в секрете. Автор изваяния — народный художник РФ, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

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"Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно", — сказал Ковальчук.

Скульптор добавил, что высота памятника — 2,75 метра, а на его основание нанесена одна из самых известных цитат Жириновского, "фактически его политическое завещание".

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Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Никонов
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