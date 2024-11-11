Шольц и Трамп обсудили перспективы «восстановления мира» в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц и вновь избранный президент США Дональд Трамп 10 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о совместных усилиях по стабилизации и «восстановлению мира» в Европе. Информацию об этом предоставил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц вечером в воскресенье провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом», — сообщил пресс-секретарь.

Хебештрайт отметил, что оба лидера выразили готовность работать над конкретными мерами, направленными на укрепление стабильности в Европе.