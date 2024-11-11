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11 ноября, 01:14

Шольц и Трамп обсудили перспективы «восстановления мира» в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц и вновь избранный президент США Дональд Трамп 10 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о совместных усилиях по стабилизации и «восстановлению мира» в Европе. Информацию об этом предоставил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц вечером в воскресенье провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом», — сообщил пресс-секретарь.

Хебештрайт отметил, что оба лидера выразили готовность работать над конкретными мерами, направленными на укрепление стабильности в Европе.

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Вместе с этим Шольц также подтвердил готовность к телефонному разговору с Владимиром Путиным, подчеркнув, что этот шаг не будет предпринят без предварительного согласования с международными партнёрами. Согласно канцлеру, разговор может состояться в ближайшее время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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