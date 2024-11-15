«Надо как-то выкручиваться»: Политолог объяснил звонок Шольца Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решился на звонок президенту России Владимиру Путину лишь по одной причине — предстоящие выборы в Бундестаг. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог Юрий Светов. Он обратил внимание на то, что в Германии резко возросло недовольство правящей Социал-демократической партией (СДПГ), из-за чего Шольц пришёл к ситуации, когда «надо как-то выкручиваться».

Шольц не может ничего решать и менять ход событий. Шольц — это всё, битая карта. 23 февраля в Германии пройдут парламентские выборы. Партия Шольца на этих выборах, судя по опросам, проиграет. Юрий Светов Политолог

Политолог также вспомнил слова Путина о готовности ответить на звонки любого политика, который обратится к нему по поводу Украины. Однако Шольц, подчеркнул Светов, не является решающей фигурой.

По словам эксперта, до выборов в США планировалось, что Шольц по итогам переговоров в Берлине с президентом США Джо Байденом, премьером Британии Киром Стармером и лидером Франции Эмманюэлем Макроном позвонит Путину и представит предложения Запада. Однако это стало неактуально после того, как на выборах победил Дональд Трамп.

«На звонок Шольц решился по одной причине — выборы. Прошли выборы в трёх землях. Везде его партия выступила неуспешно. Везде шла жёсткая критика в адрес коалиции за то, что они тратят деньги на Украину, а не на свою страну. Экономическая рецессия в ФРГ, большие проблемы с автомобилестроительной, металлургической, химической промышленностью из-за того, что разорваны отношения с Россией по поставкам газа», — добавил политолог.

По словам Светова, российский лидер ранее говорил немцам, что РФ может включить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток», и тогда промышленность Германии придёт в норму, но Берлин по указанию Вашингтона «не захотел» этого. Американцы делают всё, чтобы ФРГ была в упадке, и чтобы те, кто может, уходили и переводили свои производства в Штаты, убеждён эксперт.