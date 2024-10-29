С факелами и плакатами: Рабочие заводов Volkswagen и BMW вышли на забастовки в Германии

В Германии проходят забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности, которые были организованы профсоюзом IG Metall. К митингующим также присоединились сотрудники автомобильных концернов Volkswagen (VW) и BMW, сообщает издание Bild.

Участники забастовки Volkswagen в Германии. Обложка © ТАСС / AP / Moritz Frankenberg

«Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В них также принимают участие работники автопроизводителей VW и BMW. В течение дня по всей Германии будет приостановлена работа», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что в немецком городе Оснабрюке в предупредительной забастовке участвуют 250 сотрудников завода Volkswagen, которому грозит закрытие. В то же время в городе Регенсбурге собрались сотрудники завода BMW с плакатами.

Кроме того, на массовую акцию протеста с факелами и лозунгами вышли почти 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios в Ганновере. Протестная акция началась и на заводах Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems в Хильдесхайме.

Участники демонстраций требуют от работодателей повысить зарплату на семь процентов, а также увеличить размер оклада стажёров на 170 евро. По словам авторов материала, причиной выдвижения подобных условий стала инфляция в Германии.