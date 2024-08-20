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20 августа, 13:14

BMW отзывает более 720 тысяч авто из-за риска короткого замыкания

Американское подразделение BMW — BMW of North America, LLC — приняло решение отозвать более 720 тысяч своих машин из-за риска короткого замыкания. Об этом сказано в тексте пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

В общей сложности такая мера касается 720 796 автомобилей ряда моделей 2012-2018 годов. Почти 70% моделей на отзыв приходятся на BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов), сказано в тексте сообщения.

"Неправильно загерметизированный электрический разъём на водяном насосе может подвергнуться воздействию воды и вызвать короткое замыкание", — пояснили представители автоконцерна.

Чтобы устранить проблему дилеры готовы провести техосмотр, заменить комплектующие в случае необходимости, а также бесплатно установить защитный экран.

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Ранее компания BMW разорилась на компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов 68-летнему Годвину Боатенгу, которому оторвало палец из-за из-за функции плавного закрытия дверей на BMW X5. Из-за этого американец лишился возможности играть в любимый теннис.

Обложка ©

Rawpixel.com / Freepik

Владимир Озеров
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