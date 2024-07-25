Составлен рейтинг самых качественных китайских авто

Китайский кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей China Automobile Quality Ranking. Как сообщает газета "Известия", машины оценивались экспертами по таким параметрам, как безопасность, надёжность, удобство эксплуатации и другие. Сам рейтинг был создан по инициативе администрации КНР по регулированию авторынка.

Так, кроссовер GAC GS3 обогнал своих конкурентов, включая Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5 и BAIC X3, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался 183. Чем меньшее количество баллов набирает авто — тем выше его качество.