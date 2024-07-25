Составлен рейтинг самых качественных китайских авто
"Известия": GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества китайских автомобилей
GAC GS3. Обложка © VK / GAC АВИЛОН
Китайский кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества автомобилей China Automobile Quality Ranking. Как сообщает газета "Известия", машины оценивались экспертами по таким параметрам, как безопасность, надёжность, удобство эксплуатации и другие. Сам рейтинг был создан по инициативе администрации КНР по регулированию авторынка.
Так, кроссовер GAC GS3 обогнал своих конкурентов, включая Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5 и BAIC X3, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался 183. Чем меньшее количество баллов набирает авто — тем выше его качество.
В России GAC GS3 представлен с полуторалитровым двигателем на 177 лошадиных сил, передним приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль способен разгоняться до сотни километров в час за 7,5 секунды. Ценник на модель стартует от 2 299 000 рублей в зависимости от комплектации.
Ранее Life.ru писал о неоднократных проблемах с автомобилями GAC на российских дорогах. Так, недавно в Москве у машины GAC неожиданно треснул люк. Примечательно, что о такой же проблеме рассказали ещё несколько владельцев данной марки авто. Кроме того, внедорожник GAC загорелся во время движения под Краснодаром. Владелец отделался испугом благодаря быстрой реакции. Это уже третья машина GAC в России, с которой приключилось такое происшествие. Ещё один GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12 в мае. Кроме того, похожий случай произошёл на автодороге в Саратове в июне. Причиной стало птичье гнездо под капотом.