Несколько китайских внедорожников GAC в России столкнулись с "крышесносными" неполадками
В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк
У китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк в Москве. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, водитель несколько дней назад ехал по ровной дороге в Москве, как вдруг услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он просто-напросто треснул, создав "дополнительную вентиляцию", — теперь на крыше появилась внушительная дыра. О такой же проблеме рассказали ещё несколько владельцев GAC.
В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Мужчина рассказал, что GAC GS8 2023 года в максимальной комплектации купил в марте этого года — забирал прямиком из салона. За внедорожник он отдал 4,5 миллиона рублей. С первой неприятностью он столкнулся уже через 3,5 тысячи километров пробега. Предварительно, причиной инцидента могла стать сильная жара, из-за которой стекло нагрелось и лопнуло. Не исключена версия тряски, из-за которой произошла "крышесносная" поломка.
Водитель обратился к представителю компании, который в ближайшее время должен будет озвучить стоимость ремонта.
А на днях под Краснодаром внедорожник GAC загорелся во время движения. Владелец отделался испугом благодаря быстрой реакции. Это уже третья машина GAC в России, с которой приключилось такое происшествие. Первый GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12 в мае. Второй случай произошёл на автодороге в Саратове в июне.
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