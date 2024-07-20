Несколько китайских внедорожников GAC в России столкнулись с "крышесносными" неполадками

У китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк в Москве. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, водитель несколько дней назад ехал по ровной дороге в Москве, как вдруг услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он просто-напросто треснул, создав "дополнительную вентиляцию", — теперь на крыше появилась внушительная дыра. О такой же проблеме рассказали ещё несколько владельцев GAC.

В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина рассказал, что GAC GS8 2023 года в максимальной комплектации купил в марте этого года — забирал прямиком из салона. За внедорожник он отдал 4,5 миллиона рублей. С первой неприятностью он столкнулся уже через 3,5 тысячи километров пробега. Предварительно, причиной инцидента могла стать сильная жара, из-за которой стекло нагрелось и лопнуло. Не исключена версия тряски, из-за которой произошла "крышесносная" поломка.