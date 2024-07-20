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20 июля, 11:31

Несколько китайских внедорожников GAC в России столкнулись с "крышесносными" неполадками

В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк

У китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк в Москве. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, водитель несколько дней назад ехал по ровной дороге в Москве, как вдруг услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он просто-напросто треснул, создав "дополнительную вентиляцию", — теперь на крыше появилась внушительная дыра. О такой же проблеме рассказали ещё несколько владельцев GAC.

В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Москве у китайского внедорожника GAC неожиданно треснул люк. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина рассказал, что GAC GS8 2023 года в максимальной комплектации купил в марте этого года — забирал прямиком из салона. За внедорожник он отдал 4,5 миллиона рублей. С первой неприятностью он столкнулся уже через 3,5 тысячи километров пробега. Предварительно, причиной инцидента могла стать сильная жара, из-за которой стекло нагрелось и лопнуло. Не исключена версия тряски, из-за которой произошла "крышесносная" поломка.

Водитель обратился к представителю компании, который в ближайшее время должен будет озвучить стоимость ремонта.

Стало известно, почему в Саратове загорелся китайский внедорожник. Без проделок природы не обошлось
Стало известно, почему в Саратове загорелся китайский внедорожник. Без проделок природы не обошлось

А на днях под Краснодаром внедорожник GAC загорелся во время движения. Владелец отделался испугом благодаря быстрой реакции. Это уже третья машина GAC в России, с которой приключилось такое происшествие. Первый GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12 в мае. Второй случай произошёл на автодороге в Саратове в июне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Александра Вишнякова
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