Россиянин чуть не сгорел заживо во вспыхнувшем на ходу китайском внедорожнике

Ещё один китайский внедорожник GAC вспыхнул на трассе под Краснодаром во время движения. Владелец смог отделаться испугом благодаря быстрой реакции. По его словам, недавно авто проходило техосмотр, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Сгоревший китайский внедорожник. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, пламя появилось в месте, где изгибается топливный патрубок. Владелец GAC GS8 2023 года сообщил, что недавно он отвозил своё транспортное средство на ТО, который не выявил никаких проблем. Представители бренда пообещали провести очередное расследование. Сейчас машину передали дилеру.