Россиянин чуть не сгорел заживо во вспыхнувшем на ходу китайском внедорожнике
Китайский GAC GS8 загорелся на трассе под Краснодаром во время движения
Ещё один китайский внедорожник GAC вспыхнул на трассе под Краснодаром во время движения. Владелец смог отделаться испугом благодаря быстрой реакции. По его словам, недавно авто проходило техосмотр, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Сгоревший китайский внедорожник. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, пламя появилось в месте, где изгибается топливный патрубок. Владелец GAC GS8 2023 года сообщил, что недавно он отвозил своё транспортное средство на ТО, который не выявил никаких проблем. Представители бренда пообещали провести очередное расследование. Сейчас машину передали дилеру.
Какая-то неведомая рука инквизиции продолжает преследовать китайские внедорожники в России. Первый GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12. По словам владельца, тогда у машины заело водительский ремень и отказали тормоза, из-за чего он чуть не сгорел там заживо. Второй случай произошёл на автодороге в Саратове. Супруги заметили, что из-под капота автомобиля валит дым. Открыв его, они увидели очаг возгорания возле двигателя.
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