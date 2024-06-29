160 млн за оторванный палец: Американец добился компенсации от BMW

Пенсионер из американского Лонг-Айленда получил компенсацию в размере почти два миллиона долларов (163 миллиона рублей) за потерю пальца из-за функции плавного закрытия дверей на своём BMW X5. Об этом сообщил New York Post.

68-летний Годвин Боатенг лишился пальца ещё в 2016 году. Медики не смогли пришить конечность, поэтому американцу пришлось заново учиться писать и есть, а также отказаться от любимой игры в теннис.

В суде присяжные не стали обвинять автомобильный завод по трём другим претензиям от владельцев, в том числе по поводу того, что дверь имела опасный механизм. Однако они отметили, что представители компании солгали, когда заявили, что от авто пострадали несколько человек. Выяснилось, что травмировалось 44 человека.

Боатенгу присудили компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. Счастью мужчины не было предела, потому что до этого компания хотела замять дело и обойтись без шума, заплатив пострадавшему намного меньше.