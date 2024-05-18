Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 01:26

"Ничего уже не сделаешь": Врач помазал россиянке отрезанный палец мазью и отправил домой

Россиянка судится с врачом из-за отказа пришивать отрезанный на шинковке палец

Россиянка судится с врачом из-за отказа пришивать отрезанный на шинковке палец. Обложка © Kp.ru

Россиянка судится с врачом из-за отказа пришивать отрезанный на шинковке палец. Обложка © Kp.ru

Жительница Бердска обратилась в суд после неудачного лечения отрезанного на шинковке среднего пальца в местной больнице. По словам россиянки, из-за отказа врачей пришивать его на место она лишилась возможности пользоваться правой рукой и нормально работать поваром. Подробностями истории потерпевшая поделилась с kp.ru.

Собеседница издания рассказала, что лишилась пальца во время нарезания капусты на специальной машинке. В процессе работы устройство сломалось: вылетевшая из него деталь попала в ладонь и оторвала одну из фаланг. Сначала женщина увидела кровь, боль из-за шока почувствовалась чуть позже. С отрезанным пальцем повар помчалась в больницу, где и встретилась с равнодушным горе-хирургом.

"Он даже не осмотрел нормально мой палец: мельком глянул на руку и сказал медсёстрам помазать его мазью и забинтовать. Ни о какой госпитализации или операции и речи не шло, на мои вопросы он ответил: "Ничего уже не сделаешь", — посетовала пациентка.

В Воронеже водитель маршрутки дверьми отрезал палец женщине и уехал
В Воронеже водитель маршрутки дверьми отрезал палец женщине и уехал

С каждым днём женщине становилось всё хуже: боль усиливалась, а анальгетики не помогали. Обращение к платному доктору ещё раз повергло россиянку в шок. Врач заявил о необходимости срочной операции из-за загноения открытой раны, которую должны были зашить при первом же обращении к медикам. Лишь после дорогостоящего удаления отмерших тканей и формирования культи палец стал заживать.

Потерпевшая обратилась в суд, потребовав от первой больницы возмещения стоимости лечения и выплаты полуторамиллионной компенсации.

"По вине хирурга было упущено время, не удалось не только пришить оторванную часть пальца, но и восстановить нормальную работу сухожилий. Мне сейчас приходится всё делать левой рукой. А я работаю поваром, и это очень тяжело!" — возмущена женщина.

Неадекват из Уфы отрезал себе часть щеки и говорил с "призраками" перед нападением на полицию
Неадекват из Уфы отрезал себе часть щеки и говорил с "призраками" перед нападением на полицию

Без среднего пальца недавно осталась и десятилетняя жительница Москвы. Школьница пыталась задержать двери лифта рукой, но механизм оказался сильнее.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Здоровье
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров