"Ничего уже не сделаешь": Врач помазал россиянке отрезанный палец мазью и отправил домой

Жительница Бердска обратилась в суд после неудачного лечения отрезанного на шинковке среднего пальца в местной больнице. По словам россиянки, из-за отказа врачей пришивать его на место она лишилась возможности пользоваться правой рукой и нормально работать поваром. Подробностями истории потерпевшая поделилась с kp.ru.

Собеседница издания рассказала, что лишилась пальца во время нарезания капусты на специальной машинке. В процессе работы устройство сломалось: вылетевшая из него деталь попала в ладонь и оторвала одну из фаланг. Сначала женщина увидела кровь, боль из-за шока почувствовалась чуть позже. С отрезанным пальцем повар помчалась в больницу, где и встретилась с равнодушным горе-хирургом.

"Он даже не осмотрел нормально мой палец: мельком глянул на руку и сказал медсёстрам помазать его мазью и забинтовать. Ни о какой госпитализации или операции и речи не шло, на мои вопросы он ответил: "Ничего уже не сделаешь", — посетовала пациентка.

С каждым днём женщине становилось всё хуже: боль усиливалась, а анальгетики не помогали. Обращение к платному доктору ещё раз повергло россиянку в шок. Врач заявил о необходимости срочной операции из-за загноения открытой раны, которую должны были зашить при первом же обращении к медикам. Лишь после дорогостоящего удаления отмерших тканей и формирования культи палец стал заживать.

Потерпевшая обратилась в суд, потребовав от первой больницы возмещения стоимости лечения и выплаты полуторамиллионной компенсации.

"По вине хирурга было упущено время, не удалось не только пришить оторванную часть пальца, но и восстановить нормальную работу сухожилий. Мне сейчас приходится всё делать левой рукой. А я работаю поваром, и это очень тяжело!" — возмущена женщина.