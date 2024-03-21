В Воронеже водитель маршрутки дверьми отрезал палец женщине и уехал

В Воронеже местная жительница лишилась пальца, когда хотела сесть в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошёл утром 21 марта около дома № 45 по Ленинскому проспекту. Женщина хотела зайти в транспорт, который следовал по маршруту № 97, однако водитель прищемил ей руку дверью, а затем и вовсе покинул место ЧП.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру, 39-летней местной жительнице, причинены телесные повреждения, с которыми она доставлена в медицинское учреждение, где ей поставлен диагноз: травматическая ампутация фаланги пальца правой руки", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.