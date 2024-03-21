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20 марта, 22:17

В Саратове водитель удерживал в автобусе девушку с инвалидностью

СК: На водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ в Саратове, завели дело

В Саратове возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, который незаконно удерживал в салоне 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, передаёт региональное управление СК РФ в телеграм-канале.

Как оказалось, мужчина требовал, чтобы девушка оплатила проезд, хотя та уже сделала это с помощью транспортной карты. По данным следствия, всё случилось 19 марта в Ленинском районе Саратова.

"В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно произвести оплату денежными средствами", — пояснили представители СК.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее в Кисловодске инвалида-колясочника, у которого отсутствуют нижние конечности, приковали к дереву. На инвалида обратили внимание прохожие, которые сняли всё на видео и предали ситуацию огласке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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