В Саратове водитель удерживал в автобусе девушку с инвалидностью

В Саратове возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, который незаконно удерживал в салоне 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, передаёт региональное управление СК РФ в телеграм-канале.

Как оказалось, мужчина требовал, чтобы девушка оплатила проезд, хотя та уже сделала это с помощью транспортной карты. По данным следствия, всё случилось 19 марта в Ленинском районе Саратова.

"В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно произвести оплату денежными средствами", — пояснили представители СК.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.