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20 марта, 20:02

В Кисловодске неизвестные приковали инвалида-колясочника цепью к дереву

СК: На Ставрополье прохожие обнаружили прикованного цепью к дереву инвалида

В Кисловодске инвалида-колясочника без нижних конечностей приковали к дереву, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

В Кисловодске неизвестные приковали инвалида-колясочника цепью к дереву. Видео © 1777 / Ставрополь и край

На инвалида обратили внимание прохожие, которые сняли всё на видео и предали ситуацию огласке. На появившихся в социальных сетях кадрах видно, что мужчина на инвалидной коляске прикован к дереву толстой цепью. Освободил его свидетель, который спилил цепь болгаркой.

"В ходе мониторинга федерального телеканала выявлена информация о том, что в Кисловодске прохожие обнаружили прикованного цепью к дереву инвалида-колясочника", — рассказали в краевом управлении СК РФ.

На данный момент сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося. За результатами расследования следит руководство управления.

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Обложка ©

VK / 1777 / Ставрополь и край

Анатолий Симоненко
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