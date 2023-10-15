Интимный эксперимент московской пары с наручниками закончился вызовом спасателей в караоке-бар

В Москве мужчина приковал свою жену наручниками в караоке-баре в центре города, но потом вспомнил, что ключи от них оставил дома. Пара была вынуждена вызвать сотрудников экстренных служб, чтобы освободить женщину. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что супруги ночью отдыхали в заведении на Земляном Валу. Под утро они решили уединиться, и мужчина надел на супругу наручники. Однако после этого он сразу вспомнил, что у него с собой нет от них ключей. Приехавшие на место спасатели освободили женщину.