Интимный эксперимент московской пары с наручниками закончился вызовом спасателей в караоке-бар
В Москве мужчина приковал жену наручниками в караоке-баре, но ключи забыл дома
В Москве мужчина приковал свою жену наручниками в караоке-баре в центре города, но потом вспомнил, что ключи от них оставил дома. Пара была вынуждена вызвать сотрудников экстренных служб, чтобы освободить женщину. Об этом сообщает SHOT.
Известно, что супруги ночью отдыхали в заведении на Земляном Валу. Под утро они решили уединиться, и мужчина надел на супругу наручники. Однако после этого он сразу вспомнил, что у него с собой нет от них ключей. Приехавшие на место спасатели освободили женщину.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омске молодой человек во время секса сломал половой член. Инцидент произошёл, когда он решил поэкспериментировать с позами вместе со своей девушкой. Пара была слегка подвыпившей.
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