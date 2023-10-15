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15 октября, 07:43

Интимный эксперимент московской пары с наручниками закончился вызовом спасателей в караоке-бар

В Москве мужчина приковал жену наручниками в караоке-баре, но ключи забыл дома

В Москве мужчина приковал свою жену наручниками в караоке-баре в центре города, но потом вспомнил, что ключи от них оставил дома. Пара была вынуждена вызвать сотрудников экстренных служб, чтобы освободить женщину. Об этом сообщает SHOT.

Известно, что супруги ночью отдыхали в заведении на Земляном Валу. Под утро они решили уединиться, и мужчина надел на супругу наручники. Однако после этого он сразу вспомнил, что у него с собой нет от них ключей. Приехавшие на место спасатели освободили женщину.

Две москвички пристегнулись наручниками, но не смогли найти ключ

Две москвички пристегнулись наручниками, но не смогли найти ключ

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Омске молодой человек во время секса сломал половой член. Инцидент произошёл, когда он решил поэкспериментировать с позами вместе со своей девушкой. Пара была слегка подвыпившей.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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