Две москвички пристегнулись наручниками, но не смогли найти ключ

В Москве две девушки решили повеселиться и заковали друг друга в наручники, но потеряли ключ. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире жилого дома, расположенного по Смирновской улице. Подруги пристегнулись наручниками, вот только выбраться из железных оков уже не смогли: ключ куда-то бесследно исчез. Недолго думая, они решили вызвать на помощь спасателей.