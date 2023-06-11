Две москвички пристегнулись наручниками, но не смогли найти ключ
SHOT: В Москве две девушки заковали друг друга в наручники, но потеряли ключ
В Москве две девушки решили повеселиться и заковали друг друга в наручники, но потеряли ключ. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире жилого дома, расположенного по Смирновской улице. Подруги пристегнулись наручниками, вот только выбраться из железных оков уже не смогли: ключ куда-то бесследно исчез. Недолго думая, они решили вызвать на помощь спасателей.
Ранее Лайф рассказывал, как 18-летний парень заковал подростка в наручники на лыжной базе в Эжвинском районе Сыктывкара. Приняв 13-летнего мальчишку за вора, он накинулся на несчастного и сильно избил, после чего приковал железными путами к турнику.
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