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11 июня, 07:39

Две москвички пристегнулись наручниками, но не смогли найти ключ

SHOT: В Москве две девушки заковали друг друга в наручники, но потеряли ключ

В Москве две девушки решили повеселиться и заковали друг друга в наручники, но потеряли ключ. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире жилого дома, расположенного по Смирновской улице. Подруги пристегнулись наручниками, вот только выбраться из железных оков уже не смогли: ключ куда-то бесследно исчез. Недолго думая, они решили вызвать на помощь спасателей.

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После пожара в московской квартире нашли тело жильца, пристёгнутого к посудомойке

Ранее Лайф рассказывал, как 18-летний парень заковал подростка в наручники на лыжной базе в Эжвинском районе Сыктывкара. Приняв 13-летнего мальчишку за вора, он накинулся на несчастного и сильно избил, после чего приковал железными путами к турнику.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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