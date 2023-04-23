КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 09:32

Парень пристегнул подростка наручниками к турнику на лыжной базе в Коми

Житель Коми на лыжной базе избил несовершеннолетнего и пристегнул к турнику наручниками, приняв его за вора. 18-летний россиянин задержан по делу о незаконном лишении свободы, сообщает СУ СК по республике. Инцидент произошёл 20 апреля возле лыжной базы в Эжвинском районе Сыктывкара.

"Фигурант предъявил 13-летнему подростку претензии по поводу присвоения чужого имущества, ударил его несколько раз, после чего пристегнул наручниками к турнику, тем самым незаконно лишив свободы", — сообщили в управлении. В отношении парня возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области отец заставил дочь избить одноклассника за брошенный снежок. Затем мужчина чуть ли не волоком дотащил школьника до подъезда и бросил в снег.

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Ирина Фальке
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