Парень пристегнул подростка наручниками к турнику на лыжной базе в Коми

Житель Коми на лыжной базе избил несовершеннолетнего и пристегнул к турнику наручниками, приняв его за вора. 18-летний россиянин задержан по делу о незаконном лишении свободы, сообщает СУ СК по республике. Инцидент произошёл 20 апреля возле лыжной базы в Эжвинском районе Сыктывкара.

"Фигурант предъявил 13-летнему подростку претензии по поводу присвоения чужого имущества, ударил его несколько раз, после чего пристегнул наручниками к турнику, тем самым незаконно лишив свободы", — сообщили в управлении. В отношении парня возбуждено уголовное дело.