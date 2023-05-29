После пожара в московской квартире нашли тело жильца, пристёгнутого к посудомойке

Тело 32-летнего мужчины, пристёгнутого наручниками к посудомоечной машине, обнаружили после тушения пожара в квартире по улице Бойцовой на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, погибший систематически употреблял спиртное и вёл маргинальный образ жизни: на фотографиях из "нехорошей" квартиры, где и произошёл пожар, видно, что в жилище не убирались и царит бедлам.

Обстановка в квартире, где после пожара нашли тело жильца. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Точную причину пожара в "нехорошей" квартире установит экспертиза. Фото © Telergam / Прокуратура Москвы

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. От чего именно умер мужчина, тоже предстоит выяснить экспертам.

"Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", — сообщили в телеграм-канале прокуратуры.