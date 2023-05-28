В Джубге на набережной загорелась гостиница
Серьëзный пожар произошёл в Джубге — там на набережной загорелась гостиница. Как сообщает SHOT, большинство постояльцев эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
В Джубге горит гостиница. Фото © VK / "Нетипичный Туапсе"
Уточняется, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее Лайф публиковал кадры с места пожара в "звёздном доме" в центре Москвы. Пожарным удалось спасти девять человек. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Обложка ©
VK / "Нетипичный Туапсе"