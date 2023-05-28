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28 мая, 18:28

В Джубге на набережной загорелась гостиница

Серьëзный пожар произошёл в Джубге — там на набережной загорелась гостиница. Как сообщает SHOT, большинство постояльцев эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

В Джубге горит гостиница. Фото © VK / "Нетипичный Туапсе"

Уточняется, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте ЧП работают экстренные службы.

Родной брат Никаса Сафронова оказался заперт в "звёздном доме" во время пожара

Родной брат Никаса Сафронова оказался заперт в "звёздном доме" во время пожара

Ранее Лайф публиковал кадры с места пожара в "звёздном доме" в центре Москвы. Пожарным удалось спасти девять человек. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Обложка ©

VK / "Нетипичный Туапсе"

Андрей Григорьев
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