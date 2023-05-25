Лайф публикует кадры с места пожара в "звёздном доме" в центре Москвы

Открытое горение в "звёздном доме" на Никитском бульваре в центре Москвы ликвидировано. На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что территория в данный момент оцеплена. Пожарным удалось спасти девять человек.

Место пожара на Никитском бульваре в Москве. Видео © LIFE

"Площадь пожара составила 60 кв. м. В 21:11 открытое горение ликвидировали. Возгорание произошло на втором этаже. Девять человек были спасены", — сообщили в МЧС.

На кадрах с места пожара можно увидеть окна квартиры на втором этаже, откуда огонь и возник. Также на видео можно разглядеть фасад, который почернел от копоти. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало.