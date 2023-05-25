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24 мая, 22:33

Причиной задымления у здания Минобороны стал запуск генератора

Очевидцы сообщают о задымлении у здания Министерства обороны в Москве

Очевидцы сообщили о задымлении у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Как рассказали Лайфу в экстренных службах, его причиной стал запуск генератора.

Задымление недалеко от здания Министерства обороны в Москве. Видео © LIFE

По словам очевидцев, сильный запах гари на территории не ощущается. Однако чтобы проверить информацию о возможном возгорании, на место прибыли сотрудники МЧС. Они подтвердили, что пожара в самом здании Минобороны нет. Сведения о пострадавших также не поступали.

"Причиной задымления стал пуск генератора, это технологический процесс. Пожара в здании нет", — сообщили Лайфу в МЧС.

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что в апреле в одном из зданий Министерства обороны РФ произошёл пожар. Как уточнили в экстренных службах, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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