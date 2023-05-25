Причиной задымления у здания Минобороны стал запуск генератора
Очевидцы сообщают о задымлении у здания Министерства обороны в Москве
Очевидцы сообщили о задымлении у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Как рассказали Лайфу в экстренных службах, его причиной стал запуск генератора.
Задымление недалеко от здания Министерства обороны в Москве. Видео © LIFE
По словам очевидцев, сильный запах гари на территории не ощущается. Однако чтобы проверить информацию о возможном возгорании, на место прибыли сотрудники МЧС. Они подтвердили, что пожара в самом здании Минобороны нет. Сведения о пострадавших также не поступали.
"Причиной задымления стал пуск генератора, это технологический процесс. Пожара в здании нет", — сообщили Лайфу в МЧС.
Ранее Лайф рассказывал, что в апреле в одном из зданий Министерства обороны РФ произошёл пожар. Как уточнили в экстренных службах, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
LIFE