Причиной задымления у здания Минобороны стал запуск генератора

Очевидцы сообщили о задымлении у здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Как рассказали Лайфу в экстренных службах, его причиной стал запуск генератора.

По словам очевидцев, сильный запах гари на территории не ощущается. Однако чтобы проверить информацию о возможном возгорании, на место прибыли сотрудники МЧС. Они подтвердили, что пожара в самом здании Минобороны нет. Сведения о пострадавших также не поступали.