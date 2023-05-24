Пожар произошёл в здании театра Et Cetera во Фроловом переулке в центре Москвы. По предварительным данным, горела сауна в одном из соседних помещений на пятом этаже. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве. Видео © LIFE

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, площадь пожара составила пять квадратных метров. По данным Mash, в результате тушения пострадал пожарный — он надышался угарным газом. Спасателя увезли на скорой, других пострадавших нет.