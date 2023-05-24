Регион

Уведомления отключены

24 мая, 08:20

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera во Фроловом переулке в центре Москвы. По предварительным данным, горела сауна в одном из соседних помещений на пятом этаже. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве. Видео © LIFE

К настоящему моменту возгорание ликвидировано, площадь пожара составила пять квадратных метров. По данным Mash, в результате тушения пострадал пожарный — он надышался угарным газом. Спасателя увезли на скорой, других пострадавших нет.

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

А два дня назад в Москве в Колодезном переулке произошёл пожар в здании, где находится военкомат Преображенского района. Кроме военного комиссариата там находится дирекция ЖКХ.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров