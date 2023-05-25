В центре Москвы загорелся "звёздный дом" XIX века

Сильный пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы на Никитском бульваре. Из огня спасены семь человек. Предварительная площадь возгорания — 60 квадратных метров.

По данным телеграм-канала SHOT, полыхала квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Огромный столб дыма можно было видеть за несколько километров. Сейчас там работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет. Открытое горение ликвидировано.

Здание было построено в начале XIX века и известно как дом для служащих Московской конторы Государственного банка. Его также называют "звёздным" и неспроста: в доме живут художник Никас Сафронов, оперная дива Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте, а также дочь знаменитого дирижёра Юрия Башмета.