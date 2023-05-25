В центре Москвы загорелся "звёздный дом" XIX века
На Никитском бульваре в центре Москвы загорелся жилой дом
Сильный пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы на Никитском бульваре. Из огня спасены семь человек. Предварительная площадь возгорания — 60 квадратных метров.
По данным телеграм-канала SHOT, полыхала квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Огромный столб дыма можно было видеть за несколько километров. Сейчас там работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет. Открытое горение ликвидировано.
Здание было построено в начале XIX века и известно как дом для служащих Московской конторы Государственного банка. Его также называют "звёздным" и неспроста: в доме живут художник Никас Сафронов, оперная дива Любовь Казарновская, актриса Ингеборга Дапкунайте, а также дочь знаменитого дирижёра Юрия Башмета.
Ранее очевидцы сообщили о задымлении у здания Министерства обороны в Москве. Как рассказали Лайфу экстренные службы, его причиной стал запуск генератора.
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