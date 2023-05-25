В Подмосковье крематорий загорелся во время сожжения кошки

В Подмосковье загорелся крематорий "Феникс" на Пятницком шоссе, огонь охватил 60 квадратных метров. Как это произошло, рассказал телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился днём 24 мая. Работник должен был кремировать кошку, и сначала всё шло по плану, но внезапно появился необычный запах гари. Как выяснилось, из-за нагрева дымохода загорелась кровля крематория. Предположительно, работник поддал жару слишком сильно. На место пожара оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание за полтора часа. Никто не пострадал, прах кошки передали её бывшим хозяевам.