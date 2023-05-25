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24 мая, 23:11

Лайф публикует видео страшного пожара на строительном рынке "Акос" в Одинцово

Площадь пожара на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове увеличивается. По последним данным она выросла до 1,8 тысячи квадратных метров. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Видео с места крупного пожара на строительном рынке в Одинцово. Видео © LIFE

"Площадь пожара составляет 1,8 тыс.кв. м.", — сообщили в МЧС.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места пожара. На них видно, что пламя разгорается с новой силой, а горящие конструкции рушатся буквально на глазах. Огонь вспыхнул с такой силой, что его легко видно из окон близлежащих домов. Огнеборцы в эти минуты продолжают борьбу со стихией.

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Напомним, сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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