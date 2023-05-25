Лайф публикует видео страшного пожара на строительном рынке "Акос" в Одинцово
Площадь пожара на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове увеличивается. По последним данным она выросла до 1,8 тысячи квадратных метров. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Видео с места крупного пожара на строительном рынке в Одинцово. Видео © LIFE
"Площадь пожара составляет 1,8 тыс.кв. м.", — сообщили в МЧС.
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места пожара. На них видно, что пламя разгорается с новой силой, а горящие конструкции рушатся буквально на глазах. Огонь вспыхнул с такой силой, что его легко видно из окон близлежащих домов. Огнеборцы в эти минуты продолжают борьбу со стихией.
Напомним, сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.
LIFE