Крупный пожар охватил склад на территории завода в Брянской области

В Брянской области загорелся крупный пожар. Как сообщает SHOT, там загорелся склад на территории бывшего завода.

ЧП произошло в городе Дятьково. Из-за быстрого распространения едкого пламени клубы чёрного дыма видно уже за несколько километров от места пожара. В данный момент на месте работают экстренные службы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, для тушения были направлены пожарно-спасательные расчёты ПСЧ-19, ОП-36 и ВПК ДОЗ в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. В итоге пожар удалось локализовать.