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23 мая, 07:15

Крупный пожар охватил склад на территории завода в Брянской области

<p>Чёрные клубы дыма от пожара на территории завода в Брянской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Чёрные клубы дыма от пожара на территории завода в Брянской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Брянской области загорелся крупный пожар. Как сообщает SHOT, там загорелся склад на территории бывшего завода.

ЧП произошло в городе Дятьково. Из-за быстрого распространения едкого пламени клубы чёрного дыма видно уже за несколько километров от места пожара. В данный момент на месте работают экстренные службы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, для тушения были направлены пожарно-спасательные расчёты ПСЧ-19, ОП-36 и ВПК ДОЗ в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. В итоге пожар удалось локализовать.

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Ранее Лайф рассказывал о пожаре на 1,5 тысячи кв.м в Свердловской области. Возгорание произошло в городе Арамиле, где вспыхнули хозяйственные постройки. В итоге из-за сильного ветра и плотной застройки пламя перекинулось на многоквартирный двухэтажный дом.

Николь Вербер
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