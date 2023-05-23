Крупный пожар охватил склад на территории завода в Брянской области
Чёрные клубы дыма от пожара на территории завода в Брянской области. Обложка © Telegram / SHOT
В Брянской области загорелся крупный пожар. Как сообщает SHOT, там загорелся склад на территории бывшего завода.
ЧП произошло в городе Дятьково. Из-за быстрого распространения едкого пламени клубы чёрного дыма видно уже за несколько километров от места пожара. В данный момент на месте работают экстренные службы.
Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, для тушения были направлены пожарно-спасательные расчёты ПСЧ-19, ОП-36 и ВПК ДОЗ в составе пяти отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. В итоге пожар удалось локализовать.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на 1,5 тысячи кв.м в Свердловской области. Возгорание произошло в городе Арамиле, где вспыхнули хозяйственные постройки. В итоге из-за сильного ветра и плотной застройки пламя перекинулось на многоквартирный двухэтажный дом.